Eroina e cocaina, un altro arresto in via di Prè

Nel corso della serata di giovedì 10 gennaio 2019 in via di Prè nel centro storico i carabinieri della stazione Maddalena, insieme al personale dell'Esercito impiegato nell'operazione 'Strade Sicure', hanno arrestato in flagranza di reato per spaccio e detenzione di sostanze stupefacenti un cittadino senegalese di 31 anni pregiudicato.

Il giovane è stato sorpreso dai militari a cedere 0,5 grammi di cocaina in cambio di 15 euro a un ragazzo. Successivamente è stata effettuata una perquisizione personale a carico del 31enne, che è stato trovato in possesso di altri 5,5 grammi di eroina e la somma di 500 euro.

La sostanza stupefacente e il denaro sono stati sequestrati; il 31enne è finito in camera di sicurezza in attesa del rito direttissimo.