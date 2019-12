Eroina e marijuana, spacciatore arrestato a Prè

L'altra notte nel centro storico, durante un predisposto servizio anti droga effettuato dall'aliquota Operativa della compagnia carabinieri Centro, in via di Prè è stato arrestato un senegalese di 33 anni, gravato da pregiudizi di polizia e irregolare, sorpreso in flagranza del reato di spaccio di sostanze stupefacenti.

Il giovane è stato visto cedere due grammi circa di eroina a una 23enne colombiana, che sarà segnalata alla prefettura come assuntrice di droghe.

Perquisito, il 33enne è stato trovato in possesso di 6 grammi circa di marijuana e della somma di 40 euro, sequestrati insieme alla droga.