Sorpreso a spacciare eroina, arrestato

Nel primo pomeriggio di venerdì 17 gennaio 2020 in via di Prè i carabinieri del Nucleo Operativo della compagnia Centro hanno arrestato per spaccio di sostanze stupefacenti in concorso e uso personale un 32enne senegalese pregiudicato.

Quest'ultimo è stato sorpreso a cedere 2,40 grammi di eroina in cambio di 30 euro a un 53enne genovese. Il 32enne è stato collocato nelle camere di sicurezza in attesa di giudizio direttissimo.