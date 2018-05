Cambia identità ma non abitudini, spacciatore riarrestato

Arrestato per spaccio nel dicembre scorso, ha cambiato identità ed è tornato a vendere droga. Ieri pomeriggio in via di Prè ha ceduto dell'eroina a un genovese di 33 anni, che sarà segnalato alla prefettura quale assuntore, ed è stato subito fermato dai carabinieri della Maddalena.

Identificato in I. C. 36enne senegalese, gravato di pregiudizi di polizia, perquisito è stato trovato in possesso di 175 euro, provento dell'illecita attività, quindi sequestrati insieme alla droga. L'uomo è risultato già essere stato denunciato per violenza e minaccia a pubblico ufficiale e spaccio di stupefacenti lo scorso mese di aprile, mentre nel dicembre dello scorso anno è stato arrestato sempre per spaccio di sostanze stupefacenti sotto un'altra identità.

Questa mattina è stato processato con rito direttissimo.