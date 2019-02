Droga, delinquenza e degrado nel centro storico: controlli a tappeto

Controlli a tappeto nel centro storico per contrastare spaccio, consumo di droghe, delinquenza e degrado urbano nella zona di Prè. I Carabinieri di Genova nella serata di martedì 19 febbraio 2019 hanno svolto un servizio coordinato “ad alto impatto” disposto dal Comando Provinciale e realizzato dai militari della Compagnia di Genova Centro, in collaborazione con personale delle Stazioni dipendenti, coadiuvati dal personale del Nucleo Operativo. Complessivamente sono stati impiegati venti militari e cinque mezzi.

Tre gli arresti messi a segno ne corso dell'operazione. Due uomini di origine senegalese di 21 e 41 anni, senza fissa dimora e

con precedenti di polizia, sono finiti in manette dopo essere stati sorpresi a vendere dosi di cocaina e crack a due italiani. Un 22enne di origini nigeriane, anche lui senza fissa dimora e con precedenti, è stato invece arrestato dopo un controllo perché risultava avere in pendenza un ordine di custodia cautelare in carcere, per reati contro il patrimonio.

Sono inoltre state denunciate a piede libero tre persone: un 17enne di origini senegalesi sorpreso a cedere un grammo di eroina a un croato in cambio di 15 euro, un marocchino di 30 anni sprovvisto di valido documenti di identità e un ecuadoriano di 43 con precedenti, poiché risultava colpito da ordine di espulsione.

Infine, in via di Prè, nel corso dei controlli da parte degli operanti, sono stati identificati 35 cittadini extracomunitari. Gli acquirenti delle sostanze stupefacenti, saranno segnati come assuntori, droga e denaro sono stati invece sequestrati. I due pusher arrestati sono stati processati nel corso della mattinata di mercoledì 20 febbraio 2019.