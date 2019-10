Spacciano cocaina nei vicoli, tre arresti

Nel corso della serata di mercoledì 30 ottobre 2019 in via di Prè militari del Nucleo Operativo della compagnia Centro hanno arrestato in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti due giovani cittadini extracomunitari.

Questi ultimi sono stati sorpresi a cedere 0,8 grammi di cocaina in cambio di venti euro a una genovese. La successiva perquisizione personale a carico dei due soggetti ha permesso di rinvenire una somma complessiva di 240 euro, provento dell'attività illecita.

Nel corso dello stesso servizio è stato anche arrestato un 42enne, originario della Costa d'Avorio, sorpreso a cedere meno di un grammo di cocaina a due genovesi. Anche in questo caso, la successiva perquisizione personale ha permesso di rinvenire la somma di 50 euro.