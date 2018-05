Spaccia cocaina in pieno giorno, arrestato

Spaccio di cocaina in via Pre' in pieno pomerggio. È successo ieri, lunedì 7 maggio, davanti agli occhi dei carabinieri della Maddalena, che hanno fermato un senegalese di 33 anni mentre vendeva, in cambio di pochi contanti, una dose ad un genovese di 50 anni, che è stato segnalato in Prefettura come assuntore di droghe.

Lo spacciatore, invece, con precedenti di polizia e senza fissa dimora, è stato arrestato in flagranza di reato per spaccio di sostanze stupefacenti. L'uomo è stato processato per direttissima questa mattina.