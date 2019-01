Spaccia cocaina nei vicoli, arrestato 18enne

Nel primo pomeriggio di mercoledì 30 gennaio 2019 in via di Prè nel centro storico, un senegalese, dopo aver ricevuto alcune banconote di piccolo taglio da un uomo, gli ha consegnato una dose di cocaina. I due, notati dalla pattuglia della stazione carabinieri della Maddalena e dal personale del compagnia intervento operativo di Firenze, sono stati fermati.

Lo spacciatore, un 18enne di fatto senza fissa dimora, perquisito è stato trovato in possesso di altre dosi della stessa sostanza e 150 euro. Droga e denaro sono stati sequestrati. Il giovane è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio.

In tarda serata, sempre nel centro storico, ma questa volta in piazza San Giorgio, le pattuglie delle stazioni carabinieri di Carignano e forte San Giuliano, insieme al personale dell'Esercito, in servizio nell'ambito dell'operazione Strade Sicure, hanno arrestato un cittadino del Gabon, con pregiudizi di polizia, poiché ha fornito false generalità, affermando inoltre di essere minorenne, per poi essere smentito dagli accertamenti radiologi, che ne accertato la maggiore età.

I due arrestati sono stati processati con rito direttissimo questa mattina.