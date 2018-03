Ristorante e polleria non in regola nel centro storico, maxi multa

Nel pomeriggio di mercoledì 7 marzo i poliziotti del commissariato Prè, in collaborazione con funzionari della Asl e con personale della Guadia di Finanza, hanno effettuato un controllo straordinario nel centro storico, finalizzato ad accertamenti all'interno di esercizi commerciali e all'identificazione di persone sospette.

L'attività nel complesso ha portato all'identificazione di 11 persone, alla chiusura di due locali e a una multa di 3500 euro. Nello specifico sono stati controllati e sanzionati: un ristorante italiano, in salita san Paolo, per mancata applicazione del piano di autocontrollo (alimentari privi di etichette di tracciabilità) e un polleria marocchina, in via Pre', per anomalie che saranno verificate nei prossimi giorni.

Per il primo è stata disposta l’immediata chiusura per le pessime condizioni igieniche, il rinvenimento di alimenti congelati non correttamente conservati e di prodotti ittici privi di tracciabilità, immediatamente sequestrati. Al titolare è stato notificato anche un verbale da 3500 euro.