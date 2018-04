Gravi carenze igieniche, chiuso ristorante a Pré

Mercoledì di controlli in zona centro storico per gli agenti del Commissariato Pré, che insieme con il personale del Reparto Prevenzione Crimine, della Polizia Municipale della Asl3 sezione Igiene e Sicurezza Alimentare ha verificato le condizioni di diverse attività commerciali disponendo la chiusura per un mese di un ristorante e multandone un altro, in entrambi i casi per violazione delle norme igieniche.

Il pattugliamento ha interessato principalmente la zona della Commenda di Pré e le vieadiacenti, interessando 7 esercizi commerciali. In un ristorante a gestione ecuadoriana sono state riscontrate gravi carenze igieniche e gravi inadeguatezze e non conformità, e i funzionari dell’Asl hanno quindi disposto la sospensione immediata totale dell’attività multando i titolari con una sanzione da 2mila euro. Niente sospensione, ma multa da mille euro, per un locale di ristorazione cinese in cui sono state riscontrate altre irregolarità.

Nel corso dei controlli, i poliziotti hanno inoltre identificato 25 persone, tra cui un cittadino algerino di 33 anni irregolare sul territorio nazionale cui è stato notificato il decreto di espulsione e l’ordine di uscire dall’Italia.