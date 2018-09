Discarica fra i palazzi nei vicoli, la risposta di Tursi

Dopo aver fatto il giro del web approda anche in consiglio comunale la difficile situazione della discarica a cielo aperto in un cavedio tra le abitazioni di via Pré. Ad affrontare il problema nella seduta di martedì 11 settembre 2018 Lorella Fontana della Lega, che ha chiesto alla giunta quali interventi possano essere messi atto, ma soprattutto quali siano le reali possibilità di intervento del Comune in una situazione prevalentemente privata.

L'assessore all'ambiente e ai rifiuti Matteo Campora ha spiegato: «La situazione è stata portata all’attenzione del Comune da alcuni cittadini. Gli amministratori dei condomini, su nostra richiesta, sono intervenuti migliorando la situazione, abbiamo alcune foto che lo testimoniano. La pulizia è infatti quasi completata. Sono situazioni intollerabili anche se avvengono in aree private. Si corrono rischi enormi per l’igiene e la sicurezza pubblica».

Sulla questione è intervenuto anche l'assessore Stefano Garassino: «Mi incontrerò con l’amministratore condominiale e la proprietaria dell’appartamento ritenuto responsabile. Faremo in modo che questi comportamenti incivili non si ripetano».