Spaccio di droga nel centro storico, due arresti

Nel tardo pomeriggio di giovedì 23 maggio 2019 i carabinieri del Nucleo Operativo della compagnia Centro, mentre si trovavano in via di Prè, hanno notato uno spacciatore, che aveva ceduto della sostanza stupefacente, poi risultata essere eroina, in cambio di una modica somma di denaro.

Fermati e identificati, l'acquirente è risultato un cittadino del Bangladesh 36enne; il pusher un senegalese di 20 anni gravato di pregiudizi di polizia, irregolare, è stato arrestato per spaccio di sostanze stupefacenti.

In serata la pattuglia della stazione carabinieri Maddalena, in via del Campo, sempre nel centro storico, ha arrestato per spaccio di sostanze stupefacenti un marocchino di 35 anni, gravato di pregiudizi di polizia, irregolare, perché aveva ceduto due dosi di eroina in cambio di 30 euro a un genovese di 32 anni.

Gli arrestati sono stati processati con rito direttissimo questa mattina, mentre gli acquirenti saranno segnalati alla prefettura quali assuntori. Droga e denaro sequestrati.