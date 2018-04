Cocaina e 20mila euro, barista denunciato

I carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Genova Centro, durante un controllo all’interno di un bar in via Prè, hanno trovato due grammi di cocaina e oltre 20mila euro in contanti. Il tutto di proprietà del 32enne, senegalese, titollare dell'attività commerciale.

Secondo i militari, i soldi provenivano da un'attività illegale, per questo l'uomo è stato denunciato per spaccio di sostanze stupefacenti e riciclaggio.

Droga e contanti sequestrati.