Centro storico: locali gratis per attirare imprese in via di Prè

Dal primo febbraio al primo aprile 2019 sarà aperto un bando pubblico per assegnare alcuni locali situati nel centro storico genovese (soprattutto nella zona di via di Prè) con un canone inizialmente gratuito (dai 12 ai 18 mesi) per consentire lo sviluppo di progetti economici e imprenditoriali di micro e piccole imprese. I destinatari del bando – disponibile nella sezione bandi del sito del Comune sono imprese già costituite o da costituirsi che si impegnano entro 60 giorni ad avviare l’attività imprenditoriale.

«Un’azione concreta per favorire l’insediamento di attività di vicinato e artigianali nel Centro storico e continuare nella nostra politica di contrasto al fenomeno della desertificazione commerciale - ha spiegato l'assessore al commercio Paola Bordilli - l’amministrazione comunale prosegue nelle sue azioni mirate a rivitalizzare il Centro Storico e le piccole imprese di qualità, con lo scopo di premiare chi contribuisce con il suo lavoro alla crescita del tessuto economico urbano e alla valorizzazione del territorio. Un commercio sano è una delle premesse per la sicurezza della città: favorire attività commerciali e artigianali fortemente legate al territorio significa anche rilanciare le tradizioni locali e la vocazione turistica della città. Esprimo dunque il mio personale auspicio che siano tanti i soggetti a partecipare a questa call messa in campo dal Comune».

I locali messi a bando sono di due tipologie: una prima tabella comprende locali destinati prioritariamente a sede principale di nuova impresa o ulteriore sede operativa di impresa esistente, mentre una seconda tabella riguarda locali pertinenziali concedibili a titolo gratuito anche ad attività già presenti sul territorio.

«Sono particolarmente soddisfatto di questa azione dell’Amministrazione - ha sottolineato l’assessore al Bilancio Pietro Piciocchi - non soltanto perché valorizza il patrimonio immobiliare in possesso del Comune ma anche perché lo trasforma in una fonte di sviluppo economico del territorio».

Ai fini dell’aggiudicazione sarà tenuto conto di criteri tra i quali la valorizzazione delle specificità del territorio, la promozione dei prodotti locali e l’abbellimento e la manutenzione dei locali, così come indicato nel progetto d’impresa. L’amministrazione comunale pubblicherà sul sito istituzionale un calendario di open day nel corso dei quali i tecnici accompagneranno gli interessati e potenziali partecipanti al bando nei locali messi a disposizione. Al primo di questi open day parteciperà anche l’assessore al commercio Paola Bordilli. La documentazione potrà essere consegnata a mano, o spedita tramite raccomandata A/R, all’Archivio Generale del Comune di Genova (piazza Dante 10 - primo piano) oppure spedita alla casella PEC comunegenova@postemailcertificata.it

«In questi mesi - ha concluso l’assessore Bordilli - abbiamo lavorato per arricchire un bando che considero importante per la rivitalizzazione di Prè e del centro storico. Abbiamo coinvolto la Camera di Commercio di Genova che ringrazio per il costante supporto e condivisione e che metterà a disposizione dei partecipanti un servizio di aiuto per la redazione del business plan del progetto d’impresa. E poi ringrazio per la collaborazione la ditta Zena Service Impresa di Pulizie che, avendo partecipato a una richiesta di sponsorizzazione, si occuperà gratuitamente della pulizia e sistemazione dei locali in vista dell'affidamento. Ultima notazione: questa impresa dallo scorso anno ha sede in Via Canneto il Curto e risiede proprio nel centro storico: un altro messaggio positivo e importante per il nostro centro storico».