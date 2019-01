Condannato per spaccio, rintracciato e arrestato

La polizia ha arrestato un cittadino marocchino di 33 anni in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dal tribunale di Genova.

Intorno alle 13.30 di martedì 15 gennaio 2019, la volante del commissariato Pré, nel corso della consueta attività di pattugliamento e controllo del territorio, ha identificato in via di Pré un cittadino marocchino privo di documenti. L'uomo è stato condotto in questura dove, a seguito di accertamenti, è risultato pregiudicato e colpito da un ordine di carcerazione emesso dal tribunale di Genova, in seguito alla condanna per il reato di spaccio.

Il 33enne è stato trasferito nel carcere di Marassi dove dovrà scontare la pena di 9 mesi e 9 giorni di reclusione.