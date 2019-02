Spaccio di droga nei vicoli, quattro arresti

Nel primo pomeriggio di mercoledì 13 febbraio 2019 nel centro storico i carabinieri del Nucleo della compagnia Centro hanno arrestato quattro persone, rispettivamente di 25 e 21 anni del Gabon, un 28enne del Mali e un 20enne del Ciad, poiché in concorso tra loro, sono stati fermati in via di Prè mentre cedevano tre dosi, per un peso complessivo di 1,5 grammi, di crack in cambio di 40 euro a un 33enne genovese e a una 58enne napoletana, che saranno segnalati alla prefettura.

I pusher, perquisiti, sono stati trovati in possesso di altre tre dosi per un peso di due grammi della stessa sostanza e 200 euro circa, sequestrati insieme alla droga. In mattinata sono stati processati con rito direttissimo.