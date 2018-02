Doveva essere in carcere, ma girava libero nel centro storico

La Polizia di Stato genovese ha arrestato un uomo di 59 anni e origini siciliane che doveva scontare una pena di 8 mesi in carcere, ma si trovava a piede libero.

Sorpreso in via Prè

L'uomo è stato controllato ieri pomeriggio, domenica 25 febbraio, in Via di Prè dagli agenti di una volante della Questura. A suo carico è emerso il provvedimento del Tribunale che revoca un precedente decreto di sospensione per la carcerazione, rendendo esecutiva la condanna a 8 mesi di reclusione. L’uomo è stato accompagnato in questura e, al termine delle formalità di rito, portato nel carcere di Marassi