Vede la volante e inizia a correre, spacciatore in manette

Poco dopo l'1 della scorsa notte in via di Prè la polizia ha arrestato un 26enne senegalese, irregolare sul territorio nazionale e senza fissa dimora, per spaccio di sostanze stupefacenti, denunciandolo anche per ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato.

Il giovane, che stava parlottando nel buio con un'altra persona, alla vista della volante del commissariato Centro ha iniziato a correre, cercando la fuga nei vicoli. Gli agenti lo hanno raggiunto mentre tentava di espellere dal cavo orale alcuni involucri di droga. Al 26enne sono state sequestrate tre dosi di eroina e sette di crack oltre che 115 euro in contanti.

Questa mattina la direttissima.