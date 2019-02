Condannato per atti persecutori, era a spasso in centro storico

Doveva scontare un anno di carcere dopo essere stato condannato per atti persecutori, ma nei giorni in cui avrebbe dovuto essere in cella era invece a spasso per il centro storico.

A notare l'uomo, un 42enne genovese, sono stati gli agenti delle volanti della Questura, che durante un controllo serale in via Pré lo hanno fermato chiedendo i documenti.

Dagli accertamenti è emerso il provvedimento di carcerazione emesso dal tribunale di Genova il giorno prima: arrestato, è stato trasferito nel carcere di Marassi per scontare la condanna.