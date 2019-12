Meteo Liguria: in arrivo forti piogge, scatta lo stato di pre allerta

Il Centro Meteo Arpal ha emesso un avviso meteorologico per la giornata di venerdì 20 dicembre, che si annuncia fortemente perturbata ma i cui dettagli saranno valutati meglio domani. Per venerdì, infatti, è stato segnalato uno stato di pre allerta (ovvero con potenziale criticità superiore a gialla per quanto attualmente prevedibile) legato ai possibili effetti al suolo delle precipitazioni, oltre all'avviso per i venti di burrasca forte e per le mareggiate intense.

Si verificherà il passaggio di un intenso sistema frontale, associato a precipitazioni diffuse di intensità fino a forte con cumulate elevate. Si avrà un’alta probabilità di temporali forti e organizzati in particolare dalle ore centrali mentre l'esaurimento dei fenomeni è atteso, a iniziare da Ponente, dalla serata. Particolare attenzione andrà posta a vento e mare. I venti sono previsti in rinforzo fino a burrasca o burrasca forte dai quadranti meridionali con raffiche fino a 80-90 km/h sulla costa, oltre 100 km/h sui rilievi. Il moto ondoso sarà in aumento fino a localmente molto agitato con mareggiate intense su tutte le coste per onda da Sud/Sud-Est in rotazione a Sud-Ovest.

Si consiglia, ovviamente, di seguire gli aggiornamenti.

Previsioni meteo di Arpal per mercoledì 18 dicembre 2019

Insistono precipitazioni per lo più deboli specie su A, D e parte occidentale di B, in graduale attenuazione nel corso della giornata. Venti forti (50-60 km/h) settentrionali su AB, localmente forti (40-50 km/h) da Sud-Est su C in graduale attenuazione e rotazione da Est/Nord-Est.

Previsioni meteo di Arpal per giovedì 19 dicembre 2019

Deboli precipitazioni sparse e locali rovesci per l'insistenza di un flusso umido meridionale in quota, in intensificazione in serata. Venti inizialmente forti (50-60 km/h) settentrionali su AB, localmente forti (40-50 km/h) altrove, in attenuazione e rotazione da Sud-Est nella seconda parte della giornata su C.

Previsioni meteo di Arpal per venerdì 20 dicembre 2019

Il passaggio di un intenso sistema frontale è associato a precipitazioni diffuse di intensità fino a forte con cumulate elevate. Alta probabilità di temporali forti e organizzati in particolare dalle ore centrali. Esaurimento dei fenomeni da Ponente in serata. Venti in rinforzo fino a burrasca o burrasca forte dai quadranti meridionali con raffiche fino 80-90 km/h sulla costa, oltre 100 km/h sui rilievi. Mare in aumento fino a localmente molto agitato con mareggiate intense su tutte le coste per onda da Sud/Sud-Est in rotazione a Sud-Ovest.

