Accoltellamento in via di Prè, arrestato trentenne

La polizia ha arrestato, in esecuzione di Ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del Tribunale di Genova, per il reato di tentato omicidio, un cittadino tunisino pluripregiudicato, irregolare in Italia e senza fissa dimora, ritenuto responsabile dell'accoltellamento, avvenuto il pomeriggio del 22 gennaio scorso in via Gramsci.

L'accoltellato, un marocchino, venne trasportato d'urgenza in ospedale a causa di una profonda ferita da taglio al fianco. In seguito l'uomo ha riferito alla polizia di essere stato accoltellato poco prima nei pressi di via di Prè da un tunisino al termine di una discussione. La vittima, ricoverata presso un ospedale cittadino, è stata immediatamente sottoposta a un delicato intervento chirurgico per una profonda ferita al polmone.

Il personale della III Sezione Reati contro la persona, coordinato dalla Procura della Repubblica del capoluogo, ha acquisito nell'immediatezza dei fatti le immagini di numerose telecamere presenti in loco, che hanno immortalato l'aggressore che impugnava l'arma con la quale poco prima aveva accoltellato la sua vittima, per poi darsi alla fuga nei vicoli adiacenti e alla presenza di numerosi cittadini.

L'attività investigativa ha consentito di identificare con certezza l'aggressore, un cittadino tunisino trentenne con numerosissimi precedenti per reati contro la persona e in materia di stupefacenti, nonché colpito da espulsione, il quale si era reso irreperibile.

Le serrate ricerche operate in ambito cittadino hanno consentito ieri mattina al personale della IV Sezione Contrasto al Crimine Diffuso il rintraccio dell'uomo, colpito da misura cautelare restrittiva per il reato di tentato omicidio aggravato, presso l'abitazione di una cittadina italiana, la cui posizione giuridica è al vaglio dell'autorità giudiziaria.

L'uomo è stato trasferito nel carcere di Marassi a disposizione dell'autorità giudiziaria.