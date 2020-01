Abbandona rottami per strada, denunciato titolare officina

I militari della stazione carabinieri Forestale di Genova Prato, dopo accurate indagini, hanno denunciato due soggetti, ritenuti responsabili di aver realizzato un deposito di rifiuti speciali, provenienti da un'autofficina locale.

I due hanno depositato i rottami in un parcheggio per poi disfarsene senza le dovute autorizzazioni. Le indagini hanno portato all'identificazione dei responsabili nel proprietario dell'autofficina e in un suo uomo di fiducia.