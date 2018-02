Aggredisce e rapina due donne a Sampierdarena, arrestato

Due donne sono state aggredite e rapinate in via Prasio a Sampierdarena. Nella tarda serata di ieri un malvivente, dopo aver adocchiato le due di 27 e 44 anni, di nazionalità cinese, le ha aggredite nel tentativo di impossessarsi delle loro borse, facendole cadere a terra.

L'uomo si è quindi impadronito del telefono cellulare di una delle vittime e si è dato alla fuga. Bloccato in via Buranello da alcuni cittadini e dai carabinieri, il fuggitivo, identificato in un marocchino di 34 anni, irregolare e con pregiudizi di polizia, è stato arrestato per rapina e per porto abusivo di armi perché perquisito è stato trovato in possesso di un punteruolo poi sequestrato.

Una delle donne ha riportato alcuni giorni di prognosi. Questa mattina il 34enne è stato processato con rito direttissimo.