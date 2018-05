Spaccia crack a Sampierdarena, 38enne nei guai

Spaccio di crack nella tarda mattinata di venerdì 11 maggio quando uno straniero, in via Prasio a Sampierdarena, cedeva alcune

dosi di stupefacente a un 41enne originario di Monza e residente a Milano. I carabinuieri hanno notato la scena e sono intervenuti arrestando il pusher, un 38enne di origini senegalesi, senza fissa dimora e con precedenti di polizia. L'uomo è stato trovato in possesso di 50 euro, provenienti dall'attività illecita che sono stati sequestrati insieme alla droga. Per il pusher è scattato l'arresto per spaccio di sostanze stupefacenti, il processo per direttissima sabato 12 maggio in mattinata.