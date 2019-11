Fuga di gas in via Finale a Pra', strada chiusa

Vigili del fuoco al lavoro da mezzogiorno in via Finale, a Pra', per una fuga di gas segnalata all'altezza del civico 9.

Stando a quanto segnalato, la perdita sarebbe in strada, nei pressi di un tombino.

La via è stata chiusa al traffico e al passaggio pedonale tra via Cordanieri e via Quasimodo, e sul posto sono presenti i Vigili del fuoco e la polizia Locale.