Scuola Thouar verso la fine della "prigionia"

I lavori per la messa in sicurezza del cornicione del tetto della scuola elementare Thouar di via Airaghi dovrebbero cominciare nel corso della prossima estate. La situazione della scuola di Pra' era emersa nelle scorse settimane anche grazie l’appello del Municipio Ponente, portavoce degli alunni e del personale dell’istituto di via Airaghi, che da anni convivono con le impalcature montate intorno all’edificio proprio per realizzare l’intervento di rifacimento dei cornicioni.

Fanghella: «I lavori verranno effettuati in estate»

A sollevare la questione nella seduta del consiglio comunale di martedì 15 maggio 2018 Lorella Fontana della Lega che ha chiesto notizie sulla data di inizio dei lavori. L’assessore ai lavori pubblici Paolo Fanghella ha spiegato: «Il rifacimento del cornicione era già previsto nel piano triennale dei lavori pubblici, ma il Municipio Ponente non ha evidenziato l’urgenza

dell’intervento. In ogni caso, i lavori verranno effettuati nel corso della prossima estate».