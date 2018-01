Sorpreso a spacciare droga nel parcheggio del supermercato

Prosegue l'attività di contrasto allo spaccio nel ponente genovese da parte dei poliziotti del commissariato Sestri Ponente, che, a seguito di un'indagine, hanno individuato un soggetto attivo nello smercio di marijuana e hashish, che agiva di norma nel tardo pomeriggio nel parcheggio di un supermercato a Pra'.

Ieri gli agenti, appostati nel parcheggio, hanno individuato un'autovettura posteggiata in un punto poco illuminato con il bagagliaio aperto e una persona che vi armeggiava all'interno. Poco dopo, è sopraggiunta una seconda auto da cui è sceso un giovane, che si è avvicinato al primo soggetto, con cui ha iniziato una contrattazione.

Immediatamente gli agenti sono intervenuti per un controllo, accertando la presenza nel bagagliaio di un bilancino elettronico acceso e di un pacco aperto con all'interno 38 grammi di marijuana, pronta per essere pesata e venduta. In una borsa presente sempre nel bagagliaio erano inoltre custoditi tre pezzi di hashish, posti anch'essi sotto sequestro.

Il giovane pusher, uno studente genovese di 21 anni, è stato denunciato.