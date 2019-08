Pra', in auto con un etto di eroina: arrestata coppia di pusher

Riconosciuti a bordo della loro auto in zona Pra’, fermati e trovati con quasi un etto di eroina e 1,5 grammi di cocaina: si tratta di una 35enne genovese, di professione mediatrice culturale in una onlus che si occupa di assistenza ai migranti, e del compagno, un genovese di 30 ufficialmente disoccupato.

I due, residenti proprio a Pra’, sono stati bloccati dagli agendi della Sezione Criminalità Diffusa della Squadra Mobile, che li hanno riconosciuti in virtù degli specifici precedenti in materia di droga che pendono su di loro. Bloccata la macchina, i poliziotti li hanno perquisiti e gli hanno trovato addosso eroina e cocaina.

Per entrambi è scattato l’arresto, in queste ore in attesa di convalida.