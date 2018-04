Pra', doppio rogo in piazza Sciesa: indagini in corso

La polizia ha aperto un’indagine sui due incendi scoppiati nel pomeriggio di mercoledì in piazza Sciesa, nel quartiere genovese di Pra’, che hanno distrutto due roulotte parcheggiate spesso usate da alcuni senzatetto come ricovero.

Il primo incendio è divampato intorno alle 14: immediato l’intervento dei Vigili del fuoco, che lo hanno domato nel giro di poco tempo, mentre la persona che era all’interno è riuscita a mettersi in salvo senza complicazioni. Sarebbe stato proprio l’inquilino della roulotte, nel tentativo di scaldarsi, a far scoppiare l’incendio.

Qualche ora dopo però le fiamme sono divampate anche sulla roulotte vicina: alle 19 i Vigili del fuoco sono nuovamente accorsi in piazza Sciesa, ma non hanno potuto fare altro che osservare il veicolo distrutto contenendo l’incendio.

Questa volta sul posto è arrivata anche la polizia, insieme con gli uomini della Scientifica, incaricati di effettuare i rilievi per cercare di chiarire le cause del secondo rogo. Diversi residenti (alcuni dei quali si sono ritrovati i muri dei palazzi e le finestre annerite dal denso fumo che si è alzato dalle roulotte) sono stati ascoltati per tentare di ricostruire il giro di persone che frequentano la piazza e che potrebbero avere qualcosa a che fare con i due roghi. L’ultimo dei quali, secondo fonti investigative, sarebbe quasi certamente doloso, ma per capire cosa sia accaduto è necessario attendere l’esito dei rilievi.