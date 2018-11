Cronaca Prà / Via Gerolamo Ratto

Ruba in un'abitazione a Pra' e si porta via due bici

Un 33enne è stato denunciato dai carabinieri in quanto ritenuto autore di un furto, avvenuto all'interno di un'abitazione in via Ratto a Pra'. Il ladro si è portato via due biciclette, di cui una elettrica