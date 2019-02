Pra', oltre 200 persone in assemblea per dire no ai depositi: «Inaccettabile»

Sono state circa 200 le persone che mercoledì sera hanno riempito il Centro Remiero di Pra’ per discutere dell’ipotesi di spostamento dei depositi di Carmagnani e Superba nello spazio davanti alla diga, accanto al Vte.

L’incontro - e l’animato dibattito - sono stati organizzati dai rappresentati di Pd, A Sinistra e Lista Crivello del Municipio Ponente, ed è servita ai partecipanti per ribadire quanto già chiarito nei giorni scorsi: il trasferimento del porto petroli da Multedo al bacino di Pra’ è « una proposta irricevibile» e «una presa in giro per tutti gli abitanti del ponente».

Il “no” è arrivato, deciso, non solo dai comitati di Pra’ e Palmaro, ma anche da quelli di diverse altre zone del ponente, concordi nel restare uniti e rispedire al mittente (nello specifico, Autorità Portuale e Comune) l’ipotesi Carmagnani e Superba a Pra’.

«La ricollocazione prevista a un km da quella attuale non cambia le condizioni di sicurezza e prevede nuovi riempimenti - ha sottolineato Matteo Frulio (Pd), assessore al Territorio del Municipio Ponente - È una presa in giro per Multedo, che vedrebbe la ricollocazione spostata di decenni a causa delle procedure lunghissime per i riempimenti e per gli adempimenti burocratici, e per tutti gli abitanti del Ponente».

Nel corso dell’assemblea sono stati presentati la lettera da inviare al sindaco Marco Bucci e al presidente dell'Autorità Portuale Paolo Emilio Signorini, e i moduli per una raccolta firme che verrà prima presentata in Municipio, e poi in Comune, per cui sarà possibile firmare sino alle 14 del 28 febbraio, giorno del prossimo consiglio municipale: tutti prodromi di una mobilitazione vera e propria, con manifestazione in piazza, che verrà organizzata se il trasferimento a Pra’ verrà confermato.

«Vedere la sala piena mi ha fatto sentire parte di una comunità - ha aggiunto Filippo Bruzzone, consigliere di A Sinistra in municipio - Una comunità ferita, ma che ha voglia di lottare per la propria salute e il proprio futuro. È partito un messaggio chiaro e unitario: il ponente non è una parte sacrificabile di città. Invito tutti a partecipare numerosi al consiglio del 28 febbraio, dove verranno discussu l'interpellanza al sindaco e la mozione che ribadiscono i concetti espressi dalla cittadinanza».