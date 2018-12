Piscina di Pra', lavori terminati entro giugno 2019

Il Consiglio comunale di martedì 11 dicembre 2018 è iniziato, come di consueto, con la discussione degli articoli 54, interrogazioni a risposta immediata.

Maria José Bruccoleri (Lista Crivello) ha chiesto quali lavori sono poi stati previsti per la copertura della piscina “I delfini di Pra'”, in modo da comprendere quanto tempo occorrerà per la loro realizzazione. Inoltre, domanda anche come mai non sono ancora iniziati, in quanto c'è il rischio che possano finire durante la stagione estiva.

La replica dell'assessore Paolo Fanghella: «A settembre è stato aperto il cantiere e montati i ponteggi, in accordo con i gestori, in modo da consentire la prosecuzione dei lavori anche durante la stagione estiva. In questo modo non verranno interrotti e non si creeranno problemi alla normale attività della piscina. I lavori, come da scadenziario indicato nel Patto per la Città, devono concludersi a giugno 2019, pena la perdita del finanziamento. A oggi non risultano ritardi».