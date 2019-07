Pietre contro le vetrine della Coop, arrestato

Nel pomeriggio di lunedì 8 luglio 2019, senza un apparente motivo, un uomo si è messo a scagliare pietre contro le vetrine del supermercato Coop Liguria di via Pra', provocando un danno di cinquemila euro circa.

L'uomo, subito fermato dai carabinieri della locale stazione, accompagnato in caserma, è stato identificato in uno svizzero di 57 anni, gravato di pregiudizi di polizia e senza fissa dimora; dopo gli accertamenti di rito, è stato arrestato per danneggiamento.

Questa mattina il 57enne è stato processato.