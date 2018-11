Forti piogge sul ponente genovese, allagamenti e torrenti al limite

Anche se non è stata diramata alcuna allerta meteo, la giornata odierna è stata ugualmente caratterizzata dalle precipitazioni. In particolare sul ponente genovese dove, fra le 15 e le 17, «un rovescio stazionario ha portato precipitazioni moderate con repentino innalzamento del Varenna e del Leira. In caso di ulteriori piogge si attendono repentini innalzamenti del reticolo idrografico minore tra Voltri e Genova e possibili locali allagamenti», fanno sapere da Arpal.

La situazione più complicata a Pra' con l'Aurelia trasformata in fiume e l'acqua che entrava nei negozi e nelle attività commerciali. I commercianti, nonostante le assi di legno poste all'entrata, si sono dovuti armare di secchi per liberare i locali dall'acqua.

Disagi anche a Pegli e nel resto del ponente cittadino. A Sestri preoccupa il Chiaravagna, arrivato a lambire la strada.