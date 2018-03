Occupano casa popolare, tre giovani nei guai

I Carabinieri di Arenzano hanno denunciato a piede libero due 23enni di origine albanese e una 21enne di Torino, tutti senza fissa dimora, per aver occupato illegalmente una casa di proprietà del Comune e gestita da Arte in via Vittorini sulle alture di Pra'.

Le forze dell'ordine sono intervenute nell'ambito di uun servizio finalizzato a contrastare l’occupazione abusiva di alloggi di edilizia residenziale pubblica. Le tre denunce a piede libero sono scattate per il reato di "invasione di edifici pubblici".