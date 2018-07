Pra', i negozianti "imprigionati" dal cantiere chiedono aiuto al Comune

Assediati ormai da anni da un cantiere che pare infinito, i negozianti di via Pra’, nell’area della vecchia stazione, lanciano un appello: rinnovare la convenzione stipulata con la precedente giunta per occupare gratuitamente il suolo pubblico ed esporre la loro merce, soprattutto in un periodo di saldi.

La questione è stata sollevata in municipio a inizio estate, quando, con l’arrivo della bella stagione, i titolari dei cinque negozi che sorgono nell’area ancora oggi adibita a quartiere (la riqualificazione della vecchia stazione ferroviaria è di fatto ferma in attesa di scoprire la nuova destinazione dell’edificio) hanno chiesto chiarimenti sulla possibilità di sfruttare il marciapiede per mettere in vendita la merce.

«L’accordo era stato stipulato attraverso il Civ nel corso del mandato della giunta Doria, e sino allo scorso anno è rimasta in vigore: per compensare i disagi causati dal cantiere, i negozianti potevano occupare gratuitamente il suolo pubblico nel periodo estivo», spiega Filippo Bruzzone, capogruppo di A Sinistra nel Municipio Ponente, che lo scorso giugno ha presentato un’interpellanza all’assessorato al Commercio per capire se la convenzione sarebbe stata valida anche per il 2018. A oggi, però, non è ancora arrivata alcuna risposta, e a estate inoltrata i commercianti ancora non sanno come comportarsi.

«Il problema sta proprio nell’incertezza: i negozianti hanno bisogno di sapere se possono occupare il suolo pubblico, visto che l’area di fatto è gestita dall’azienda cui sono stati affidati i lavori, e nel caso se lo possono fare gratuitamente, o se devono pagare. Siamo ormai a fine luglio, e la fine della stagione si avvicina», conclude Bruzzone. A rispondere dovrà essere l’assessore comunale al Commercio, Paola Bordilli, già firma delle ordinanze che hanno sancito l’occupazione del suolo gratuita in occasione dei saldi e di Euroflora.