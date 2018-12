Guida senza patente e con la droga in tasca, pusher in manette

Un giovane di 20 anni di origini ecuadoriane è stato arrestato dai Carabinieri del Nucleo Radiomobile dopo essere stato sorpreso a guidare senza patente una moto in via Pra' e in possesso di diverse dosi di hashish.

L'uomo, noto alle forze dell'ordine per i suoi precedenti in materia di sostanze stupefacenti è stato fermato per un normale controllo stradale mentre guidava una moto nonostante non avesse mai conseguito la licenza di guida. I Carabinieri lo hanno controllato in maniera approfondita e hanno trovato circa 12 grammi di hashish suddiviso in dosi, una delle quali era stata appena venduta a un 16enne, che è stato segnalato alla Prefettura di Genova. La successiva perquisizione domiciliare ha consentito alle forze dell'ordine di trovare altri 44 grammi di hashish e la somma in contanti di 110 euro, provento dell’illecita attività di spaccio. Dopo l'arresto per detenzione e spaccio il 20enne è stato portato nel carcere di Marassi.