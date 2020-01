Nasconde oltre due etti di marijuana alla fermata del bus, arrestato

Gli agenti del commissariato di Sestri Ponente hanno notato in via Pra' un giovane, già conosciuto dagli operatori, estrarre da una fessura di una pensilina per l'attesa degli autobus un sacchetto per poi salire in tutta fretta su di un mezzo pubblico appena arrivato.

A quel punto i poliziotti hanno seguito il bus e alla prima fermata hanno bloccato il 33enne, trovandolo in possesso di 230 grammi marijuana.

Il 33enne, già arrestato in passato per spaccio, è stato accompagnato presso il carcere di Marassi a disposizione dell'autorità giudiziaria.