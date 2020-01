Spaccia marijuana ai giardinetti, 18enne in manette

Gli agenti del commissariato di Sestri Ponente, impegnati a contrastare il fenomeno dello spaccio nel quartiere di Pra', si sono appostati all'interno dei giardini Capponi in via Cordanieri per monitorare eventuali attività sospette.

Gli operatori hanno notato un 18enne confabulare con dei giovani per poi accovacciarsi dietro una siepe come per raccogliere qualche cosa. A quel punto sono intervenuti, trovando il giovane genovese in possesso di 10 involucri contenenti circa 11 grammi di marijuana e 105 euro suddivisi in banconote di piccolo taglio.

La successiva perquisizione domiciliare ha consentito di rinvenire, nascosti dentro un buco nel muro della cantina, ulteriori 20 involucri già confezionati, contenenti 29 grammi di marijuana e due bilancini di precisione.

Questa mattina il giovane è stato sottoposto a processo per direttissima.