Lite dopo cena, camionista sfascia a martellate i vetri del tir del rivale

Due autotrasportatori, dopo una cena in compagnia, hanno litigato per futili motivi e il più giovane ha rotto con un martello i vetri del camion dell'amico. È successo intorno alle ore 22.30 di martedì 21 luglio 2020 in via al Bacino Portuale di Pra'.

Sul posto è intervenuta la polizia. Durante il controllo dei due, gli agenti, oltre al martello, hanno anche trovato il 44enne in possesso di una pistola 'soft air' con tre caricatori riforniti di pallini in plastica.

I due cittadini della Romania di 36 e 44 anni sono stati entrambi denunciati per porto di armi od oggetti atti a offendere mentre il 36enne anche per danneggiamento.