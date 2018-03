Incinta di 4 mesi si barrica in casa e minaccia il suicidio

Ha dato in escandescenze in casa, davanti agli occhi atterriti del compagno, poi si è barricata in una stanza minacciando il suicidio: succede in via Vittorini, a Pra’, dove per ore carabinieri e sanitari hanno cercato di convincere una giovane di 24 anni, incinta di 4 mesi, a uscire e a non fare del male al bimbo che porta in grembo.

L’allarme è scattato prima dell'alba con una chiamata da parte del fidanzato della ragazza, che ha chiesto aiuto al 112 per calmarla dopo averla vista distruggere l’appartamento e chiudersi a chiave in una stanza. Poi sono arrivate le minacce di farla finita, per protesta contro la decisione del tribunale di allontanare l'altro figlio della coppia.

Nel giro di poco tempo sul posto sono arrivate un’ambulanza e una volante dei carabinieri, che una volta entrati in casa hanno iniziato la trattativa: poco dopo le 11 i militari sono riusciti a raggiungerla e immobilizzarla prima che la situazione degenerasse. Sul posto anche i Vigili del fuoco, che per precauzione hanno steso teli protettivi intorno all'abitazione, e i sanitari, cui la 24enne è stata affidata: portata in ospedale, è stata ricoverata nel reperto di Psichiatria.