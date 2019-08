Pra', incendio nella storica azienda che produce il pesto

Potrebbe essere stato un guasto al compressore la causa dell’incendio divampato nella notte tra sabato e domenica in un locale nei pressi di una delle serre di basilico di via Rolando Ascherio, a Pra’.

Le serre di basilico, di proprietà dell’azienda Bruzzone e Ferrari (quella che produce il Pesto di Pra’), non sono rimaste direttamente coinvolte nel rogo, ma per i titolari si è trattato di un danno economico non da poco, alla luce del fatto che il macchinario che ha preso fuoco viene utilizzato per confezionare i vasetti di pesto.

La produzione comunque non si è fermata, e domenica in azienda sono arrivati anche i carabinieri di Voltri, che hanno avviato le indagini insieme con i vigili del fuoco intervenuti per domande l’incendio. È molto probabile, comunque, che non si sia trattato di un gesto doloso, ma di un banale cortocircuito.

Nella notte tra sabato e domenica erano stati tanti i residenti allarmati dal forte odore di bruciato che si era diffuso nell’aria: inizialmente il timore era che fosse bruciata una serra del celeberrimo basilico, ma l’intervento dei vigili del fuoco ha scongiurato il rischio.