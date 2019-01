Incendio sulle alture di Pra', il vento ostacola lo spegnimento

Un incendio è divampato mercoledì mattina sulle colline in zona Pian delle Figge, in una zona particolarmente impervia e impossibile da raggiungere se non a piedi.

Le prime segnalazioni sulla presenza di fumo sulla collina sono arrivate al centralino dei Vigili del fuoco poco dopo le 9. Diverse squadre si sono dirette sul posto, ma le operazioni sono complicate dal fatto che le fiamme sembrano partire dalla cima del costone di roccia, punto dove non è possibile arrivare con gli automezzi.

Anche l'utilizzo dell'elicottero è al momento difficile: troppo forte il vento, e i vigili del fuoco stanno quindi iniziando la risalita a piedi per cercare di arrivare nel più breve tempo possibile sul luogo dell'incendio, sperando che le raffiche non alimentino eccessivamente le fiamme.