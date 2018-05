Bus in fiamme, paura a Pra'

Attimi di paura e fiamme a bordo di un autobus della linea 94 nel corso della mattinata di venerdì 4 maggio 2018.

Il mezzo pubblico stava percorrendo via Stassano a Pra' quando il conducente del bus ha notato qualcosa di strano con del fumo che stava uscendo dal vano motore. Si trattava di un principio di incendio. Provvidenziale l'intervento dell'autista che ha fatto scendere tutti i passeggeri per farli mettere in salvo. Sul posto sono poi intervenuti i vigili dl fuoco.