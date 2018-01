Si rompe un tubo a Pra', niente acqua sino al pomeriggio

Nuovo guasto alla rete idrica cittadina, con conseguenti palazzi senz’acqua.

Questa volta si tratta di un tubo rotto nel quartiere genovese di Pra’, che ha lasciato a secco i residenti dei palazzi di via Taggia, via Zuccarello, via Stassano, via Branega e vie limitrofe.

Sul posto sono intervenuti i tecnici di Iren Acqua, che sono al lavoro per riparare il guasto. Il ripristino è previsto per il tardo pomeriggio.