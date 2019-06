Tenta furto sul treno, bloccato da poliziotto fuori servizio

Ha tentato di mettere a segno un furto sul treno, ma non ha messo in conto la presenza di un poliziotto fuori servizio che lo ha bloccato nel giro di pochi minuti.

Protagonista della vicenda un 27enne di origini algerine, che martedì pomeriggio si trovava su un regionale diretto a Ventimiglia e che arrivato alla stazione di Prà è entrato in azione: approfittando della calca e avvistata una giovane donna, ha provato a rubarle il cellulare dalla borsa. La ragazza si è però accorta della manovra e ha dato l’allarme, attirando l’attenzione di un agente della questura libero dal servizio che si trovava sullo stesso treno.

Il poliziotto, sentite le grida e notando un uomo correre verso le porte aperte, si è lanciato all’inseguimento e lo ha bloccato sino a quando non è arrivata anche la ragazza, che ha riconosciuto il fermato. Il 27enne è stato quindi trasferito nelle camere di sicurezza della questura in attesa del processo per direttissima: deve rispondere di tentato furto aggravato.