I ladri si portano via tv, oro e contanti: indagano i carabinieri

I carabinieri della stazione di Genova Pra' hanno avviato le indagini per risalire agli autori di un furto in abitazione commesso in via 2 dicembre 1944.

Dopo aver forzato una finestra, i ladri si sono introdotti all'interno dell'appartamento posto al primo piano da cui hanno asportato un televisore, preziosi in oro dal valore in corso di quantificazione e denaro contante per 1.500 euro.

Il danno non è coperto da assicurazione e l'abitazione risulta priva di impianto antintrusione. Al vaglio dei carabinieri le immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona.