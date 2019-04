Pra': sportello per i disturbi del comportamento alimentare nell'ex stazione

Il consiglio comunale di Genova, con 23 voti a favore, 13 contrari e un astenuto, ha approvato una mozione presentata dai consiglieri Lorella Fontana, Maurizio Amorfini, Fabio Ariotti, Luca Remuzzi, Maria Rossa Rossetti e Davide Rossi della Lega per destinare lo spazio presso l'edificio dell'ex stazione ferroviaria di Pra' allo "Sportello di ascolto per i DCA".

Premesso che tra i principali disturbi del comportamento alimentare (Dca) si annoverano anoressia nervosa, bulimia, binge eating (disturbo da alimentazione incontrollata) e che tali disturbi sono presentati dal Ministero della Sanità come allarmanti.

Tenuto conto che la prevenzione rappresenti un punto fondamentale, la mozione impegna sindaco e giunta a prevedere che all’interno dell’ex stazione Fs di Pra' sia destinato uno spazio adeguato, anche attraverso il coinvolgimento delle associazioni legate al problema. Ciò in un contesto sinergico che si estende dal semplice primo ascolto all’organizzazione di gruppi di autoascolto, oltre a incontri mirati alle varie specificità, per una corretta informazione preventiva alla cittadinanza, anche in collaborazione con Regione Liguria e Asl3.