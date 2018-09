Porto di Pra', trovato container con esplosivo: indaga la Procura

Nei giorni scorsi presso il porto di Pra' l'agenzia delle Dogane ha intercettato un container contenente materiale esplosivo che è stato immediatamente posto sotto sequestro dalla procura e posizionato in sicurezza nel bunker del sesto modulo della piattaforma portuale. Sull'episodio sono in corso analisi e indagini per capire da dove sia partito e a chi era destinato.

Per garantire la totale incolumità ai cittadini, la Capitaneria di Porto ha emesso un'ordinanza con la quale vengono interdette sia la navigazione nelle zone immediatamente prospicienti il sesto modulo che gli ultimi 50 metri di passeggiata mare sulla fascia di rispetto. Municipio, Polizia locale e l'associazione Pra' Viva hanno provveduto a chiudere lo spazio secondo le indicazioni della Capitaneria.