Padre di tre figli fermato con droga in auto

Intorno alle 10 di mercoledì 31 luglio 2019 i poliziotti hanno arrestato due cittadini romeni, un 18enne senza fissa dimora e un 29enne, entrambi pluripregiudicati, per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio e il secondo anche per resistenza a pubblico ufficiale in quanto si è opposto con violenza al controllo.

I due giovani sono stati notati in piazzale del Basilico di Pra' a bordo di una vettura risultata poi sottoposta a fermo amministrativo e il successivo controllo personale e dell’auto ha permesso il rinvenimento di 2,50 grammi di cocaina, 0,35 grammi di crack, 23 grammi di sostanza da taglio e 190 euro.

A bordo dell'auto è stato anche trovato un tablet di cui i due non hanno saputo fornire giustificazioni circa il possesso. Immediata è scattata anche la perquisizione nella casa del 29enne dove era presente la moglie incinta e tre figli minori. Le condizioni igieniche dell'abitazione, invasa da blatte, sono apparse oltremodo carenti e per questo gli agenti hanno richiesto l'intervento delle autorità competenti.

Il personale in divisa ha sequestrato anche una tessera sanitaria, uno smartphone e tre timbri di cui il 29enne non ha saputo giustificare il possesso. Per questo e per il rinvenimento del tablet sull'auto i due sono stati anche denunciati per ricettazione. Questa mattina sono stati giudicati con rito per direttissima.